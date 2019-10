Brexit-Deal: Verschoben Abgeordnete bremsen Johnson aus

Kritik an den Inhalten



Im Verlauf der bisweilen hitzigen Debatte am Samstag kamen zudem einige inhaltliche Kritikpunkte an Johnsons Brexit-Deal zur Sprache. So bemängelten vor allem Labour-Politiker, dass es der Brexit-Deal in seiner derzeitigen Form einer zukünftigen Tory-Regierung erlauben könnte, von den hohen EU-Standards abzuweichen und beispielsweise die Arbeitnehmerrechte zurückzufahren.



Einige Abgeordnete bemängelten zudem, dass die Regierung keine Studie zu den Folgen von Johnsons Brexit-Deal veröffentlich hat. So hatten bereits in den vergangenen Tagen Industrievertreter das Abkommen kritisiert: Der Verband „Make UK“ etwa bemängelte, dass die derzeit vorgesehene Übergangsfrist gerade einmal 14 Monate betragen soll. Der Verband sprach sich für eine Verpflichtung Londons aus, auch langfristig den EU-Standards zu folgen und verlangte eine Abkehr von den geplanten strikten Einwanderungskontrollen.