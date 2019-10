Brexit-Deal: Verschoben Johnson perfektioniert das Chaos

Der Brief ohne Unterschrift



Johnson war nach der Niederlage rechtlich dazu gezwungen, die EU bis zum Samstagabend um eine Verschiebung des Brexit-Termins am 31. Oktober zu bitten. Doch auch hier bahnte sich unmittelbar die nächste Konfrontation an: In einer kurzen Ansprache nach der Abstimmung erklärte Johnson, dass er dieser Aufforderung nicht folgen werde. Erst kürzlich hat Johnson gar erklärt, dass er lieber „tot in einem Graben liegen“ würde, als die EU um eine Verschiebung des Brexit-Termins zu bitten.



Am Abend dann berichteten britische Medien, welche Lösung sich Johnson für dieses Dilemma ausgedacht hat: Johnson wies Diplomaten an, einen nicht unterschriebenen Brief mit einem Antrag auf eine Verschiebung des Brexit-Termins an die EU zu schicken. Zuvor hat Johnson Berichten zufolge mit Amtskollegen in der EU telefoniert, um klarzustellen, dass es sich um einen Antrag des Parlaments handele und nicht um seinen. In einem weiteren Schreiben bezeichnete Johnson eine weitere Brexit-Verschiebung dann als „Fehler“. Das zweite Schreiben trug Johnsons Unterschrift. EU-Ratspräsident Donald Tusk bestätigte am späten Samstagabend per Twitter den Erhalt des Schreibens zur Verschiebung. Er werde nun mit den Regierungschefs der EU-Länder Beratungen aufnehmen, wie auf die Bitte aus London reagiert werden soll.