Brexit: Der Spielraum wird kleiner

Favorit Boris Johnson, der in der ersten Abstimmungsrunde am Donnerstag bei weitem die meiste Unterstützung hatte, stellt den No-Deal-Brexit offen in den Raum. Zwar sei er nicht darauf aus, beteuerte er in seiner Bewerbungsrede am Mittwoch. Aber die bereits zwei Mal verlängerte Austrittsfrist bis 31. Oktober müsse unbedingt eingehalten werden. Das Land müsse auf alles vorbereitet sein, sagte der frühere Außenminister. Sein Versprechen: Er werde einen „besseren Deal“ aushandeln als die scheidende Premierministerin May, die mit ihrem Brexit-Abkommen im Parlament dreimal scheiterte.