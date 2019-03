Brexit: Die Abgeordneten in London sagen: Nein

Andrew Lansley, der für die Tories im House of Lords sitzt, dem Oberhaus des Parlaments, wies in einem Tweet darauf hin, dass sich die Mitglieder des Kabinetts auf Anraten der Regierung an den Abstimmungen vom Mittwoch nicht beteiligt hätten. Der Vorschlag, in einer Zollunion mit der EU zu bleiben, habe dabei die wenigsten Gegenstimmen enthalten. „Ich interpretiere das so, dass es für diese Option am wahrscheinlichsten eine Mehrheit geben würde, wenn alle Abgeordneten stimmen würden“, schrieb Lansley.



Während die Debatten im Unterhaus auf Hochtouren liefen, setzte Theresa May in einem Versammlungsraum in einem anderen Teil des Parlaments alles daran, ihren Deal doch noch über die Ziellinie zu bringen. Bei einem Treffen mit den konservativen Hinterbänklern stellte May hinter verschlossenen Türen ihren Rücktritt in Aussicht, falls das Parlament doch noch für ihren Deal stimmen sollte. Im Lauf des Nachmittags erklärten daraufhin immer mehr Brexit-Hardliner öffentlich, dass sie ihre Meinung geändert hätten und nun für Mays Deal stimmen würden. Bei vielen Brexit-Unterstützern nimmt derzeit offenkundig die Sorge zu, dass das Land auf einen sanfteren Brexit zusteuern könnte, wenn nicht bald eine Entscheidung fällt. Oder noch schlimmer: dass der Brexit ganz scheitern könnte.