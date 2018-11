Brexit Die Unbelehrbaren

Weniger gut vorangekommen sind bisher dagegen die Vorbereitungen auf die künftigen grenzüberschreitenden Finanzbeziehungen. „Die EU-Kommission muss hier mehr Rechtssicherheit und Klarheit schaffen, um disruptive Risiken in den Derivate-Märkten zu reduzieren“, fordert Carney. Bislang wird die lukrative Abwicklung von in Euro lautenden Derivate-Transaktionen von Unternehmen in der Londoner City dominiert, das aber wollen die restlichen Europäer nach dem Brexit ändern. In ihrem Bericht begrüßt die Bank of England die Absichtserklärung der Kommission, die besagt, dass EU-Kunden auch nach dem offiziellen Austrittstermin am 29. März 2019 vorübergehend die Dienste der in London ansässigen Clearing-Häuser in Anspruch nehmen können. Doch sie warnt ausdrücklich: wenn es diesbezüglich keine größere Klarheit über das Ausmaß, die Konditionen und den Zeitrahmen gebe, dann müssten die Derivate-Kontrakte entweder verlagert werden oder zum 29. März auslaufen. Und die Zeit drängt enorm: die Maßnahmen müssen im Hinblick auf einen möglichen No-Deal-Brexit schon im Dezember eingeleitet werden.

Große Unsicherheit besteht außerdem für die etwa Millionen EU-Bürger, die eine britische Versicherung abgeschlossen haben. „Die Regeln der EU oder einzelner Mitgliedstaaten könnten es verhindern, dass britische Versicherungsgesellschaften den 38 Millionen Bürgern in der EU, die Kunden britischer Versicherungen sind, ihre Schadensansprüche auszahlen oder dass diese ihre Prämien einzahlen können, so die BoE. Zwar treffen viele britische Gesellschaften Vorkehrungen, um ihre EU-Kunden auch nach dem Brexit weiter betreuen zu können. Doch laut BoE werden „mindestens neun Millionen Kunden weiter einem Risiko ausgesetzt sein“.

Eine Übergangsperiode nach dem offiziellen Brexit-Termin von mindestens 21 Monaten, so wie sie im Scheidungsvertrag vorgesehen ist, könnte helfen diese Risiken abzufedern. Denn auch das macht die Analyse der Notenbank klar: nicht nur die Finanzmärkte sondern auch die Unternehmen – und hier vor allem die kleinen und mittelständischen Firmen – sind nicht auf einen harten EU-Ausstieg ohne Übergangsfrist vorbereitet. Nur rund die Hälfte der von der BoE befragten britischen Unternehmen haben bisher begonnen ihre Notfallpläne umzusetzen, und das ist bei weniger als 20 Prozent der kleineren Firmen der Fall. Wie sie mit den drohenden gravierenden Lieferverzögerungen, Zöllen und nicht-tarifären Handelsbarrieren zurechtkommen werden, ist unklar. Rund 250.000 von ihnen haben noch nie eine Zollerklärung ausgefüllt.