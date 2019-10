Brexit Ein Deal mit vielen Fragezeichen

In der Neufassung fallen die Bestandteile des Abkommens sehr viel komplizierter aus als ursprünglich mit Johnsons Vorgängerin Theresa May vereinbart. Besonders die Lösung der Zollfrage ist für Laien kaum mehr nachvollziehbar. Der neue Kompromiss vermeidet eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, was für die EU eine unverzichtbare Bedingung für eine Einigung war. Das Vereinigte Königreich soll nach dem Brexit in Nordirland auf Güter aus Drittstaaten Zölle nach den eigenen Regeln erheben können – so lange keine Gefahr besteht, dass diese Güter nach Irland gelangen und somit in das Gebiet der EU. Wie diese Gefahr ausgeschlossen werden soll, bleibt vage. Barnier unterstrich, dass die Gefahr bei Gütern bestehe, die weiterverarbeitet werden. Sollte Großbritannien künftig deutlich niedrigere Zölle gegenüber Drittstaaten erheben, wäre der Schmuggel von Konsumgütern allerdings gleichermaßen attraktiv. In den vergangenen Wochen hatten Diplomaten von EU-Ländern darauf gepocht, dass diese Gefahr gebannt werden müsse.