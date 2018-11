Brexit-Entwurf May verliert Minister – jetzt geht es um alles

Daneben droht May weiterer Ärger: Mays konservativer Widersacher Jacob Rees-Mogg fordert den Rücktritt der Premierministerin. Der nächste Regierungschef müsse jemand sein, der an einen Brexit glaube, sagt er. Immer mehr konservative Abgeordnete reichten einen Brief ein, in dem sie ein Misstrauensvotum forderten – darunter seien auch welche, mit denen er nicht gerechnet habe. Bislang habe das für eine derartige Abstimmung verantwortliche Komitee aber noch nicht ausreichend Briefe erhalten, berichtet ein BBC-Reporter. Nach den britischen Parlamentsregeln wird eine Abstimmung dann ausgelöst, wenn mehr als 15 Prozent der Abgeordneten oder 48 Parlamentarier ein Misstrauensvotum fordern. May kündigte an, sich gegen ein ein solches Votum zu wehren. Sie gehe weiterhin davon aus, dass sie das Land zum Zeitpunkt des Brexit führt, sagt ihr Sprecher. Einem Bericht zufolge will sie am Donnerstag den Chef des für das Misstrauensvotum zuständigen Komitees, Graham Brady, treffen.