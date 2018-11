Brexit-Entwurf May verliert Minister – jetzt geht es um alles

Die britische Premierministerin Theresa May will ihre Brexit-Vereinbarung mit der EU trotz des Widerstands aus ihrer eigenen Partei und der Opposition nicht aufgeben. „Ich glaube mit jeder Faser meines Seins, dass der Kurs, den ich vorgegeben habe, der richtige für unser Land und unser ganzes Volk ist“, sagte May am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz in London im Regierungssitz 10 Downing Street. Ihn abzulehnen, würde das Land in eine tiefe Unsicherheit führen.

Die britische Premierministerin hatte die unter ihrer Federführung erzielte Vereinbarung mit der EU über einen Austritt aus der Europäischen Union am Donnerstag bereits im britischen Parlament verteidigt. Der Brexit erfordere schwierige Entscheidungen von allen. „Weder wir noch die EU sind völlig glücklich mit den Vereinbarungen zu einer Notfalloption für Irland.“ Man habe jedoch nur die Wahl, entweder keinen Deal zu riskieren, den Brexit abzublasen oder aber gemeinsam die bestmögliche Vereinbarung zu unterstützen. Sie rief die Abgeordneten auf, das Abkommen zu genehmigen. Das Parlament wird voraussichtlich im Dezember darüber abstimmen. Die britische Premierministerin ging im Vorfeld optimistisch in die historische Kabinettssitzung über den Ausstieg des Vereinigten Königsreichs aus der EU. Gleichwohl bereitet sich ihre Regierung aber auch auf einen Austritt ohne Folgeabkommen vor.