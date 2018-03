Brexit: EU führt May den Preis ihres politischen Kurses vor

In den Leitlinien erklärt Europa den Briten, dass eine Trennung einen Preis haben wird. „Das Verlassen der Zollunion und des Binnenmarkts wird unausweichlich zu Reibungen führen“, heißt es in dem fünfseitigen Papier. „Dies wird negative Folgen für die Wirtschaft haben“. Premier May hatte in ihrer Rede am Freitag von einem „möglichst reibungslosen“ Handel als Ziel gesprochen. Die Variante, die sie nun aus Brüssel angeboten bekommt, erfüllt ihre Vorstellungen nicht. Mit ihrem Angebot erhöhen die Europäer den Druck auf May umzusteuern. Wenn sich die britische Position verändern sollte, so heißt es ausdrücklich in den Leitlinien, dann „ist die Union bereit, ihr Angebot zu überdenken“.