Brexit Wie Briten in Deutschland ihre Lebensplanung wegbricht

Dass am Ende der langen Brexit-Verhandlungen ein geordneter Austritt Großbritanniens steht, daran glaubt der 32-Jährige nicht: „Das Parlament ist unfähig, einem Deal zuzustimmen. Für diejenigen, die den Brexit fordern, erfüllt der Deal die Erwartungen nicht. Wer für einen Verbleib ist, stimmt ohnehin nicht für einen Deal.“



So hofft Cartwright auf ein zweites Referendum, auch wenn die britische Regierung das bisher kategorisch ausschloss. „Wir Briten sollten darin vor die Wahl gestellt werden: Auf Basis des Deals aus der EU auszuscheiden, ohne Deal aus der EU auszuscheiden oder in der EU zu verbleiben.“