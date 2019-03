Brexit: Großbritanniens Schicksalswoche startet chaotisch

Der irische Regierungschef Leo Varadkar warnte die britische Regierung davor, die Brexit-Abstimmungen abzusagen. May will am Dienstag eigentlich dem Parlament in London das mit Brüssel ausgehandelte EU-Austrittsabkommen vorlegen. Sollte es abgelehnt werden, will sie die Parlamentarier vor die Wahl zwischen einem Ausscheiden ohne Deal und einer Verschiebung des Brexits stellen.