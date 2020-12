Brexit-Handelsabkommen Bundeskabinett gibt grünes Licht

Das Bundeskabinett unterstützt den jüngst zwischen der EU und Großbritannien vereinbarten Brexit-Handelspakt. Wie die Stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag mitteilte, verständigte sich das Kabinett am Montag in einer Schaltkonferenz auf die deutsche Position und war sich in der positiven Würdigung des Abkommens einig.