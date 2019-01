 Brexit: Ist ein bilateraler Vertrag mit Irland Mays Lösung?

Bei der Abstimmung am Dienstag hatten die Abgeordneten den von der EU und Großbritannien ausgehandelte Austrittsvertrag klar abgelehnt. Einer Misstrauensabstimmung im Unterhaus hielt die Premierministerin tags darauf aber stand.



Die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Katarina Barley, plädierte für ein Zugehen der EU auf Großbritannien. An dem Abkommen selbst würde sie zwar nichts mehr verändern, sagte die Justizministerin im Interview der Woche des Deutschlandfunks (Sendung Sonntag). Aber in Verfahrensfragen könne die EU „sehr wohl noch einige Schritte auf die Briten zugehen“.



Auch der frühere Außenminister Sigmar Gabriel fordert von der EU Bewegung. „Aus meiner Sicht birgt das bloße Zuschauen das größte Risiko“, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). Beide sprachen sich für ein zweites Referendum aus, mit dem die Briten über die konkrete Ausgestaltung des EU-Austritts oder einen vollen Verbleib in der Union entscheiden können.



Der konservative ehemalige britische Premierminister John Major forderte von May eine freie Abstimmung über alle Alternativen im Parlament. Das Patt im Unterhaus könne nur überwunden werden, wenn May einen mehrheitsfähigen Vorschlag mache, sagte Major dem Sender BBC am Samstag. Dazu müsse sie die Positionen der Abgeordneten kennen. Im „nationalen Interesse“ müsse May auch bereit sein, ihre „roten Linien“ aufzugeben und substanzielle Änderungen an der mit Brüssel vereinbarten Regelung zu machen, sagte Major. Schönheitsreparaturen seien nach der klaren Ablehnung ihres Vorschlags im Parlament nicht genug. Einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU sei „das schlechteste aller Ergebnisse“.