Launisch ist seit dem EU-Referendum auch der für die Briten so wichtige Immobilienmarkt. In London fallen die Hauspreise – allein im Juni gingen sie um 0,9 Prozent zurück – Experten des Immobilienspezialisten „Rightmove“ sprechen vom zehnten negativen Monat in Folge. Pessimisten befürchten, dass dies der Beginn einer lange andauernden Talfahrt sein könnte, Makler berichten von einem Käuferstreik. Da viele Luxus-Appartements und Häuser in den teuren Gegenden wie Kensington oder Chelsea traditionell von ausländischen Bankern oder anderen wohlhabenden EU-Bürgern erworben werden, könnte es hier durchaus ein Zusammenhang zum Brexit geben. „Die Party am Londoner Wohnungsmarkt ist vorbei und der Kater fängt gerade erst an“, so Neal Hudson, Gründer der Research-Firma Residential Analysts.