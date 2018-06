„Wir schicken jede Woche 350 Millionen Pfund in der Woche an die EU – lasst uns statt dessen unser NHS finanzieren“, das stand in überdimensionalen Lettern auf dem Bus. Ein zynischer Slogan, der sich hinterher als völlig falsch entpuppte. Selbst hartgesottene Brexitiers distanzierten sich später davon. Und auch May wird ihr populistisches Flunkern bald bereuen, denn schon jetzt steht fest, dass Großbritannien allein 39 Milliarden Pfund an Scheidungskosten an die EU überweisen muss.