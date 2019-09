Brexit Kein Durchbruch zwischen Johnson und Juncker

Gut sechs Wochen vor dem geplanten Brexit ist eine Annäherung zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und der EU nicht in Sicht. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Johnson erzielten in einem Gespräch über den EU-Ausstieg Großbritanniens keine Einigung. Juncker habe Johnson daran erinnert, dass es in der Verantwortung des Königreichs liege, rechtswirksame Lösungen zu finden, die mit der Ausstiegsvereinbarung vereinbar seien, teilte die EU-Kommission nach einem Mittagessen der beiden Politiker am Montag in Luxemburg mit. „Solche Vorschläge wurden noch nicht gemacht.“ Johnson sagte, es sei noch genügend Zeit, um eine Vereinbarung zu erreichen. Diese sei noch nicht greifbar, aber grobe Umrisse seien für ihn bereits erkennbar. Sein Team betonte, dass die laufenden Brexit-Verhandlungen nun dichter gestaffelt werden sollen. Es war der erste Besuch Johnsons als Regierungschef bei Juncker. Der Besuch wurde begleitet von Pfiffen, Buhrufen und Gesängen von Brexit-Gegnern.