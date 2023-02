Brexit Kommt es zum Bürgerkrieg bei den Tories?

Da das nicht geschah, nahm der Unmut bei der DUP und am rechten Rand der Tory-Partei in den vergangenen Monaten merklich zu. Die DUP boykottiert seit einem Jahr deswegen sogar die nordirische Regionalregierung, in der sich gemäß dem Friedensabkommen die größte unionistische und republikanische Partei die Macht teilen müssen. Die Region verfügt seitdem deswegen über keine Regierung. Denn das Nordirland-Protokoll sorgte dafür, dass Nordirland nach dem Brexit im EU-Binnenmarkt für Waren verblieben ist. Zolltechnisch wird die Region weiter so behandelt, als sei sie Teil der Europäischen Zollunion. So sollte eine erneute Einführung einer Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert werden – die für die pro-irischen Republikaner indiskutabel wäre. Das Problem: Diese Grenze verläuft nun faktisch zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs. Sowohl für die nordirischen Unionisten als auch für die Brexit-Hardliner ist das ein Unding.



Die Brexit-Hardliner bei den Tories lehnen darüber hinaus jegliche Rolle des Europäischen Gerichtshofs in Fragen ab, die Nordirland betreffen. Brüssel bestand bis vor Kurzem darauf, dass das oberste Gericht der EU bei Streitfragen, die den Binnenmarkt betreffen, zuständig sein müsse. Und das eben auch in Nordirland. Ein Kompromiss dürfte schwierig sein.