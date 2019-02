Brexit-Krise May läuft immer wieder vor die gleichen Wände

Besonders einfach liefen die Brexit-Verhandlungen nie. Seit einigen Wochen steckt der Prozess aber praktisch vollständig fest. Mitte Januar haben die Abgeordneten des Unterhauses in London mit einer historischen Mehrheit gegen den Brexit-Deal gestimmt, den May aus Brüssel mit nach Hause gebracht hat. Seitdem versucht sie wieder und wieder, die EU zu Zugeständnissen beim Backstop zu bewegen. Ansagen aus Brüssel, dass es keine Änderungen am Brexit-Scheidungsabkommen geben werde, ignoriert sie.



Dieser Backstop ist derzeit der größte Stolperstein für May. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, der ganz Großbritannien in einer Zollunion mit der EU halten würde, falls sich London und Brüssel bei den kommenden Verhandlungen nicht auf eine Lösung verständigen sollten, mit der eine harte Grenze in Irland vermieden werden kann. Vor allem die Brexit-Hardliner bei den Tories lehnen das vehement ab. Sie fordern eine zeitliche Begrenzung dieses Backstops, eine Alternativlösung oder die Streichung des Punkts. Die irische Regierung und die EU beharren jedoch darauf, dass an diesem Backstop derzeit kein Weg vorbeiführe.