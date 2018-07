Brexit Londoner City rechnet mit bis zu 12.000 Jobverlusten

Das Londoner Finanzzentrum dürfte wegen des Brexit kurzfristig 3500 bis 12.000 Arbeitsplätze an EU-Länder verlieren. Langfristig könnte die Zahl sogar kräftig steigen, sagte die politische Repräsentantin der City of London, Catherine McGuinness, am Dienstag vor dem Brexit-Ausschuss des Parlaments. Dies hänge davon ab, wie das Trennungsabkommen mit der Europäischen Union (EU) ausfalle. „Wir erwarten zunächst einmal keinen großen Brexodus“, sagte McGuinness. Unter Umständen könne es aber „viel mehr“ Jobverluste geben. Die gesamte britische Wirtschaft fußt auf einem starken Dienstleistungssektor. In der Finanzbranche arbeiten gut zwei Millionen Menschen, knapp 400.000 in London.