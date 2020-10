Brexit Ökonomische Fallstricke für ein unabhängiges Schottland

Die Wahrscheinlichkeit einer Unabhängigkeit Schottlands steigt. Beim schottischen Referendum 2014 sprachen sich zwar nur rund 45 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit aus. Der Brexit, den rund 60 Prozent der schottischen Wähler ablehnten, zwingt die Wählerschaft aber nun, sich zwischen dem Verbleib im Vereinigten Königreich und der Europäischen Union zu entscheiden – was die öffentliche Meinung weiter in Richtung Unabhängigkeit verlagert. Auch die chaotischen Handelsverhandlungen von Premierminister Boris Johnson mit der EU tragen dazu bei. Dies spiegelt sich in sechs in diesem Jahr durchgeführten Meinungsumfragen wieder, in denen sich jeweils mehr als 50 Prozent der Teilnehmer für die Unabhängigkeit aussprachen.