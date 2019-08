Brexit-Streit Boris Johnson beantragt Parlaments-Schließung

Die Kronrede von Königin Elisabeth II., die sogenannte Queen's Speech, will Johnson laut Mitteilung von Mittwoch auf den 14. Oktober legen. Und bis zu diesem Termin wird das Parlament traditionell pausiert. Die Queen muss noch zustimmen – ihre Entscheidung wird noch für Mittwoch erwartet, gilt allerdings als Formalie. Der Kurs des britischen Pfundes rutschte nach ersten Meldungen über Johnsons Pläne ab.



Johnson betonte, er sei weiterhin an einem Brexit-Abkommen interessiert und wolle die Abgeordneten nicht übergehen. „Das Parlament wird die Chance haben, über das Regierungsprogramm und seinen Umgang mit dem Brexit vor dem EU-Gipfel zu debattieren, und am 21. oder 22. Oktober darüber abzustimmen“, schrieb Johnson in einem Brief an die Abgeordneten. Der EU-Gipfel ist für den 17. und 18. Oktober geplant. „Wenn es mir gelingt, einen Deal mit der EU auszuhandeln, hat das Parlament die Gelegenheit, das zur Ratifizierung eines solchen Deals nötige Gesetz vor dem 31. Oktober zu verabschieden.“