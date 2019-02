Brexit-Streit EU-freundliche Politikerinnen verlassen Mays Partei

Das Londoner Parlament ist über den Brexit-Kurs total zerstritten. Die Minderheitsregierung von May, die von der nordirischen Partei DUP gestützt wird, ist auf jede Stimme angewiesen. Ihre „funktionale Mehrheit“ sinkt durch die Austritte von 13 auf zehn. Das könnte allein schon bedeuten, dass in der Zukunft knappe Abstimmungen verloren gehen. Das größte Problem bleiben aber weiterhin die Widerspenstigkeit der DUP und die vielen Rebellen in den Reihen der eigenen Partei, vor allem am rechten Rand. Dafür gibt es aber nach wie vor einige unabhängige Abgeordnete, die bisher stets für die Regierung stimmten.



Die „Unabhängige Gruppe“ war am vergangenen Montag von sieben Labour-Abgeordneten aus Protest gegen den Brexit-Kurs ihres Parteichefs Jeremy Corbyn gegründet worden. Der 69-Jährige, der lange keine klare Position zum EU-Austritt bezogen hat, setzt auf Neuwahlen. Die Mitglieder kritisieren auch den Umgang des Altlinken mit antisemitischen Tendenzen in seiner Partei. Eine achte Labour-Abgeordnete, Joan Ryan, verließ die Partei am Mittwoch. Sie sei „erschrocken, entsetzt und wütend“ darüber, dass Corbyn Beleidigungen von Juden ungestraft durchgehen lasse, sagte Ryan der BBC. Er sei nicht geeignet, künftig das Land zu führen.