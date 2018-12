Brexit-Streit Theresa May muss sich Misstrauensvotum stellen

May selbst zeigte sich nach Bekanntwerden der Nachricht kämpferisch: „Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen“, sagte sie in London. Die Premierministerin betonte, sie habe gute Fortschritte bei den Verhandlungen mit EU-Spitzenvertretern erzielt. Ein Deal mit der EU sei erreichbar, durch das Misstrauensvotum gegen sie werde jedoch die Zukunft aufs Spiel gesetzt.



Aus ihrer Partei bekam May auch verbale Unterstützung: Innenminister Sajid Javid will May im Amt halten. Die Regierungschefin genieße seine volle Unterstützung, sagt er. Auch Außenminister Jeremy Hunt betont, dass May er stützen werde. Sollte May ihre Vertrauensabstimmung verlieren, müsse Großbritannien den EU-Austritt nach den Worten von Justizminister David Gauke verschieben. „Was die Verhandlungen mit der Europäischen Union anbelangt, ist es meines Erachtens unvermeidlich, dass bei einer Abstimmungsniederlage heute Artikel 50 verschoben werden muss“, sagt Gauke im BBC-Radio. „Ich glaube nicht, dass wir am 29. März die Europäische Union verlassen würden.“



May wollte am Mittwoch die Rettungsmission für ihr Brexit-Abkommen fortsetzen und den irischen Premier Leo Varadkar in Dublin treffen. Doch nun bahnt sich in London der Putschversuch der Brexit-Hardliner in Mays konservativer Fraktion an. Um May als Parteichefin und damit als Premierministerin zu stürzen, muss die Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten bei einer Abstimmung für ihre Abwahl votieren. Verliert May, wird ein neuer Parteichef bestimmt. Gewinnt sie, darf innerhalb eines Jahres kein neuer Misstrauensantrag gestellt werden.