Brexit Theresa Mays Zeit ist vorbei

So weit hätte es nicht kommen müssen. Theresa May hätte nach ihrer Ernennung zur Premierministerin im Juli 2016 das Parlament darüber abstimmen lassen können, welche Art von Brexit sie anstreben soll. Doch das hat sie nicht getan. Stattdessen hat sie alles daran gesetzt, die Abgeordneten so weit wie möglich aus dem Brexit-Prozess herauszuhalten. Dabei berief sie sich immer wieder darauf, sie handele gemäß dem „Willen des Volkes“.



Auch den Brexit-Kurs legte sie eigenmächtig fest. Während ihrer Zeit als Innenministerin von 2010 bis 2016 schien Theresa May vom Thema Einwanderung besessen zu sein. Daher kam es nicht überraschend, als sie das Thema auch beim Brexit ins Zentrum ihrer politischen Erwägungen erhob. May entschied schon früh, dass EU-Bürger in Zukunft nicht länger ein Recht darauf haben dürften, nach Großbritannien zu ziehen. Anfang 2017 erklärte May, dass Großbritannien auch die Zollunion und den Binnenmarkt verlassen werde. Auch die EU-Gerichte (mit denen May als Innenministerin häufig Streit hatte) sollten nach dem Brexit ihre Gerichtsbarkeit über Großbritannien verlieren.