Brexit Treffen von Johnson und Juncker bleibt ohne Ergebnisse

Juncker habe Johnson daran erinnert, dass es in der Verantwortung des Königreichs liege, rechtswirksame Lösungen zu finden, die mit der Ausstiegsvereinbarung vereinbar seien, teilte die EU-Kommission nach einem Mittagessen der beiden Politiker am Montag in Luxemburg mit. „Solche Vorschläge wurden noch nicht gemacht.“