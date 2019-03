Brexit Unterhaus stimmt für Verschiebung

Das britische Unterhaus hat am Donnerstag gegen ein zweites Brexit-Referendum gestimmt. Mit 334 zu 85 votierten die Abgeordneten am Donnerstag gegen den Antrag, das britische Volk erneut über den Austritt aus der Europäischen Union abstimmen zu lassen. Im Parlament standen im Laufe des Abends noch weitere Abstimmungen darüber an, den für den 29. März geplanten Brexit zu verschieben.