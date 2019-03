Brexit-Verhandlungen: Theresa May in Straßburg

Bereits am Dienstag werden die britischen Abgeordneten über das EU-Austrittsabkommen abstimmen. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass der mit Brüssel ausgehandelte Deal scheitern wird. Fraglich war, ob May und Juncker am Abend in Straßburg bedeutende Änderungen am Abkommen vorstellen würden, die das Blatt noch einmal wenden könnten.