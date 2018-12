 Brexit-Vertrag: Endspiel mit Nachspiel

„Nicht perfekt“



Dabei ist die Wirtschaft nahezu unisono pro May. Unter anderen haben sich der Flugzeugbauer Airbus, der britische Automobilverband SMMT, die Pharma-Organisation ABPI und die britischen Handelskammern für ihr mit Brüssel ausgehandeltes Abkommen ausgesprochen. Nicht, weil es so gut wäre, das wahrlich nicht. Aber im Vergleich zum ungeregelten Austritt gilt es eben als das geringste Übel. Auch die Chefin des Industrieverbandes CBI Caroline Fairbairn wirbt, bezeichnend halbherzig, für den „nicht perfekten Deal“. Ein Austritt am 29. März 2019 ohne Übergangsphase und weitere Mitgliedschaft in der Zollunion – für die britische Wirtschaft bedeutete dies den größten anzunehmenden Schock.



Es wäre deshalb zu erwarten, dass Abgeordnete wie Flint in diesen Tagen von Lobbyisten belagert und bearbeitet würden, um ein Kippen des May-Deals zu verhindern; um ihr bei konservativen Tories wie oppositionellen Labour-Politikern doch eine Mehrheit zu verschaffen. Doch dem ist nicht so. Caroline Flint jedenfalls erzählt, sie sei bisher kaum von Firmen oder Verbänden kontaktiert worden. Nicht von Blair und auch nicht von anderen.