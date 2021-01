Brexit vollzogen Chaos an britischen Grenzen bleibt bislang aus

In Irland hingegen warnte die Regierung vor Verzögerungen im Warenverkehr. Der Handel werde mit Sicherheit „durch sehr viel mehr Kontrollen, Zollerklärungen, Bürokratie und Papierkram“ gestört, sagte Außenminister Simon Coveney der BBC. Die britische Provinz Nordirland ist de facto weiter Mitglied des Binnenmarktes, allerdings gibt es nun eine Zollgrenze in der Irischen See.

Besonders wehmütige Töne kamen in der Silvesternacht aus Schottland: „Schottland wird bald zurück sein“, schrieb Regierungschefin Nicola Sturgeon bei Twitter. „Lasst das Licht an.“ Dazu schickte sie ein Foto, das die Wörter „Europa“ und „Schottland“ mit einem Herzen verbunden auf das Gebäude der EU-Kommission projiziert zeigt. Sturgeon strebt die Loslösung von Großbritannien an. In Umfragen befürwortet die Mehrheit in dem Landesteil die Unabhängigkeit, die Region hatte im Brexit-Referendum für den Verbleib in der EU votiert.