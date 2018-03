Brexit: Warum die Irland-Frage so viel Konfliktpotenzial bietet

Die Vertreter der Europäischen Union bestehen auf eine Regelung der Irland-Frage, weil sie bei einer harten Grenze mit Kontrollen einen Rückfall in die Zeit vor 1998 fürchten, als in Nordirland Bürgerkrieg herrschte. Experten gehen davon aus, dass Zöllner in Uniform Ziele von Attentaten werden könnten. In dem Moment, in denen Zöllnern uniformierte Polizisten oder gar Militär an die Seite gestellt würden, könnte die Situation außer Kontrolle geraten.