Brexit Wie Briten in Deutschland ihre Lebensplanung wegbricht

Aus rechtlicher Sicht hat das Brexit-Votum für Briten und ihre Arbeitgeber in Deutschland bisher nichts geändert. Allerdings ist der Alltag seitdem ein anderer. „Es hat keinen verdammten Tag gegeben in den letzten zweieinhalb Jahren, an dem ich nicht über den Brexit gesprochen habe“, sagt Cartwright. „Es nervt einfach.“



Dinge, die selbstverständlich schienen, als Cartwright nach Deutschland zog, um hier zu arbeiten, sind das nun nicht mehr. Seine Eltern etwa leben in Großbritannien. „Werden sie ein Visum beantragen müssen, wenn sie mich künftig für längere Zeit besuchen wollen? Was passiert, wenn meine Mutter oder mein Vater irgendwann einmal pflegebedürftig sind?“ Solche Fragen quälen ihn nun. Als er anfing bei InnoGames zu arbeiten, war er sicher, er hätte seine Eltern in einem solchen Fall nach Deutschland geholt. „Bald wird das vielleicht nicht mehr möglich sein. Dann müsste ich zurück nach Großbritannien, obwohl ich mir doch hier ein Leben aufgebaut habe.“