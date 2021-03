Brisante Papiere Impfstoffbeschaffung: EU-Kommission setzt weiter auf Geheimnistuerei

Teamchefin Gallina regt in einer internen E-Mail an, die Beteiligten um Erlaubnis zu bitten, dass ihre Namen veröffentlicht werden. Bei den Herkunftsländern handele es sich um ein „segreto di pulcinella“, schreibt sie in der auf englisch verfassten E-Mail in ihrer Muttersprache Italienisch. Das bedeutet so viel wie ein „offenes Geheimnis“. In der EU-Kommission gibt es jedoch Beamte, die es für ausreichend halten, lediglich die Herkunftsländer zu veröffentlichen.