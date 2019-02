Britische Chefökonomin Was bei der britischen Wirtschaft für den größten Frust sorgt

Honda hat vor wenigen Tagen angekündigt, sein Werk in Großbritannien bis 2022 zu schließen. Ist das eine Folge des Brexits?

Die Ankündigung von Honda ist sehr schade. Das Werk in Swindon ist nicht weit weg von dem Ort, in dem ich wohne. Honda spielt eine gewaltige Rolle in dieser Gegend. Aber das beschränkt sich ja nicht nur auf Honda. Es hat ja in letzter Zeit eine ganze Reihe von Ankündigungen von Vertretern der Autoindustrie gegeben. Auf den Automobilkonzernen lastet derzeit ein immenser Druck.