Britische Premierministerin gibt auf: The end of May

Andrea Leadsom, die als „Leader of the House of Commons“ die Regierungsgeschäfte im Unterhaus regelt, trat am Mittwoch aus Protest gegen Mays Pläne zurück - und besiegelte damit wohl ihr Schicksal. Das war nicht ohne Ironie: Denn 2016 war es Leadsom, die den Weg dafür frei gemacht hat, dass May zur Premierministerin ernannt werden konnte. In der kurzen aber Tory-typisch heftigen Schlammschlacht, die dem Rücktritt des damaligen Premiers David Cameron gefolgt war, waren am Ende nur noch Leadsom und May übrig gewesen. Leadsom zog ihre Kandidatur zurück, May wurde Premierministerin.