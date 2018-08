Brückenbau: „Sobald die Defizite erkannt sind, tickt die Uhr!“

Hat man das in Genua nicht geprüft?

Kurz nach Freigabe der Brücke vor 60 Jahren gab es ja schon Diskussionen, ob dies und jenes überhaupt so in Ordnung ist. Mittlerweile stand man auch kurz davor, die Brücke jetzt zu sanieren. Das Problem ist auch die Zeit zwischen der Feststellung, dass eine Brücke saniert werden muss und dem Moment, in dem die Sanierung wirklich greift. Da können Monate, manchmal sogar Jahre dazwischen liegen. Und da müssen wir uns genau überlegen, was wir der Brücke bis dahin noch zumuten können: Wenn die Defizite erkannt sind, fängt die Uhr an zu ticken. Und dann gibt es erstmal eine Menge Bürokratie, zum Beispiel Vergabeverfahren, bis Sie eine Baufirma beauftragt haben. Bis das alles fertig ist, können Jahre vergehen. In der Zeit steht die Brücke da, und das Defizit wächst.