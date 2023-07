Brüsseler Luxushotel „Amigo“ „Hier in der Bar wurden teilweise mehr Entscheidungen getroffen als oben bei der EU“

Seit Helmut Kohls Regierungszeit hat sich das Luxushotel „Amigo“ für das Bundeskanzleramt zur festen Unterkunft in Brüssel entwickelt. Auch französische und italienische Regierungsdelegationen sind inzwischen Stammgäste – sowie vereinzelt andere Staatschefs, über deren Namen sich Nielsen jedoch ausschweigt: „Wenn die wollen, dass Sie wissen, wo sie wohnen, werden sie es Ihnen schon sagen.“ Weil die Politiker in seinem Hotel oft bis spät in die Nacht zusammensäßen, sagt er: „Ich glaube, teilweise wurden mehr Entscheidungen hier in der Bar getroffen, als oben bei der EU.“