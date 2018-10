Bruno Le Maire Frankreichs Finanzminister hält Euro-Zone für nicht krisensicher

Le Maire bekräftigte seinen Appell für baldige Reformen zur Stärkung der Finanzstabilität in der Währungsunion. „Ist die Euro-Zone ausreichend gerüstet, um eine neue Wirtschafts- oder Finanzkrise zu bewältigen? Meine Antwort ist nein“, sagte er. „Es ist wichtig, dass wir das umsetzen, was wir unseren Partnern vorgeschlagen haben, um eine solide Bankenunion und ein Investitionsbudget für die Euro-Zone zu bekommen.“ Ähnlich hatte der französische Finanzminister sich bereits am Freitagabend nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Olaf Scholz geäußert. Nach Einschätzung von Vertretern der Euro-Zone wird der Zwist mit Italien dazu führen, dass der Reformprozess sich in die Länge ziehen und letztlich verwässert wird.