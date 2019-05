Bundesdatenschützer Kelber „Bin überzeugt, dass Facebook, Google & Co. gegen DSGVO verstoßen“

Trotzdem gibt es ja Verbesserungsbedarf. So wollen Sie für eine „Entschlackung der Informations- und Dokumentationspflicht“ sorgen. Könnten Sie hier konkrete Beispiele für Maßnahmen nennen?

Die werden wir in der zweiten Jahreshälfte vorlegen. Es wird sich insbesondere darum drehen, Überfrachtung mit Informationen, die eigentlich klar sein sollten, zu reduzieren. Als Beispiel: Ich werde bei einer E-Mail an Sie in cc gesetzt. Müsste ich Ihnen dann meine Datenschutzerklärung schicken, weil ich Ihre Kontaktdaten nun in meinem Mail-System verarbeite? Das würde unnötigen Aufwand produzieren