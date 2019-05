Bundesdatenschützer Kelber „Bin überzeugt, dass Facebook, Google & Co. gegen DSGVO verstoßen“

Was ist denn Mastodon?

So etwas ähnliches wie Twitter. Mit dem Unterschied, dass es wie E-Mail aufgebaut ist: Einzelne Server kommunizieren miteinander und sammeln dabei nur wenige Daten und das eben nicht zentral an einem Ort. So gibt es den Betreiber eines Servers hier in Bonn, der dann vielleicht 50 Nutzer kennt – unter anderem mich. Dieser dezentrale Ansatz hat aus Datenschutzsicht einige Vorteile. In Frankreich hat sich zum Beispiel der gesamte Staat für die Kommunikation über einen dezentralen Messenger entschieden. Ich würde mir wünschen, dass wir über einen solchen Schritt auch in Deutschland nachdenken.