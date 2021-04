Bundesverfassungsgericht: Regierung muss nachbessern: Deutsches Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig

Das deutsche Klimaschutzgesetz verstößt in Teilen gegen die Verfassung. Es fehlten in dem Gesetz Maßgaben, wie der Treibhausgas-Ausstoß nach 2031 reduziert werden solle, urteilten die Verfassungsrichter in Karlsruhe am Donnerstag. Der Gesetzgeber müsse bis Ende 2022 nachbessern. Weitere Beschwerden gegen das Gesetz wurden abgewiesen. Geklagt hatten vor allem junge Menschen, die dabei von mehreren Umweltverbänden unterstützt wurden. Mehrere Kläger sind auch in der Fridays-for-Future-Bewegung aktiv.