Chefsache May nimmt Brexit-Verhandlungen selbst in die Hand

Die britische Premierministerin Theresa May nimmt die stockenden Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union in die eigene Hand. Sie werde die Gespräche mit Brüssel künftig selbst führen, kündigte May am Dienstag in einer an das Parlament gerichteten Stellungnahme an. Brexit-Minister Dominic Raab werde dabei ihr Stellvertreter.