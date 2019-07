Chefvolkswirt Philip Lane Lagardes Einflüsterer bei der EZB

Schon am 25. Juli könnte es so weit sein. Dann kommt der Rat der EZB zu seiner nächsten Sitzung in Frankfurt zusammen. Wenn die 25 Mitglieder im 41. Stock des EZB-Turms mit Blick über den Main zusammenkommen, sitzt der Chefvolkswirt stets mit am ovalen Konferenztisch.



Er präsentiert, was sein 310 Mitarbeiter umfassender Stab vorbereitet hat. Er schlägt vor, wie die Geldpolitik anzupassen sei. Darüber stimmen dann die versammelten Notenbanker der 19 Eurostaaten und die sechs Mitglieder des Direktoriums ab.