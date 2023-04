China und die EU Die Gelassenheit, mit der Washington auf Macron reagiert, spricht Bände

Nun – ist es klug, sich als einer der führenden Politiker in Europa ausgerechnet gegenüber China von den USA zu distanzieren, wie Macron es nach Meinung seiner Kritiker getan hat? Nein, er hätte die Bewertung seiner Reise besser in Paris oder Brüssel abgegeben. Aber es ist auch nicht falsch, vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von den USA zu warnen. US-Präsident Joe Biden strebt – ähnlich wie sein Amtsvorgänger Donald Trump – eine direkte Konfrontationspolitik mit China an. Das ist sicher stellenweise notwendig, um dem Vormachtstreben Pekings Grenzen zu setzen.