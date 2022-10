Chip-Riese Mit Intel hat die EU auf den falschen Konzern gesetzt

Mehrfach ist Intel-Chef Pat Gelsinger in den vergangenen Jahren durch Europa getourt, hat sich diensteifrig bei Staats- und Regierungschefs um ihre Gunst bemüht. Seine Avancen haben sich sichtlich gelohnt. Alleine für die Chipherstellung in Magdeburg wird Intel 6,8 Milliarden Euro an Subventionen kassieren. Rund 40 Prozent der gesamten Investitionssumme in Sachsen-Anhalt soll der deutsche Steuerzahler tragen.



Gelsingers Charmeoffensive gepaart mit dem europäischen Drang nach „strategischer Autonomie“ hat europäische Politiker verblendet. Sie haben nicht ausreichend geprüft, wie es um das Unternehmen steht, dem sie Milliardenbeträge zukommen lassen. Gerade hat der US-Konzern seine Umsatzprognose für dieses Jahr um zehn Prozent zurückgenommen. In Kürze wird das Unternehmen wohl einen Jobabbau in größerem Stil bekanntgeben.