Chips Act Stoppen Sie diesen Unfug, Herr Habeck!

Erinnern Sie sich noch an Sandra Galina? Das war die EU-Kommissionsbeamtin, die für alle EU-Staaten Impfstofflieferungen aushandelte. Ohne jede Erfahrung im Bereich Pharma tat sie sich sichtlich schwer mit den Fallstricken der Branche. Wenn es nach der EU-Kommission geht, dann soll es künftig in Brüssel einen Chef-Chipeinkäufer geben, einen Bürokraten, der die wertvolle Ware der Privatwirtschaft zuteilt. Genau so steht es im Chips Act, den EU-Industriekommissar Thierry Breton und Kollegen heute vorlegen.