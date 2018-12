Chips und Sensoren EU-Kommission erlaubt Milliarden-Förderung für Mikroelektronik

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich erfreut über den Beschluss der EU-Kommission. „Mit der Entscheidung wird die Halbleiterkompetenz in Europa und in Deutschland gestärkt.“ Deutschland werde rund eine Milliarde Euro in diese Technologie investieren. Insbesondere ein Mikroelektronik-Standort von Bosch in Dresden solle ausgebaut und bis zur ersten gewerblichen Nutzung durch die Bundesregierung unterstützt werden.