Investoren bemängeln, ihnen fehle die Planbarkeit bei EFSF-Emissionen.

Die EFSF ist ein Kriseninstrument, und Krisen sind schwer kalkulierbar. Deshalb können wir nicht genau sagen, wann wir welche Anleihen platzieren. Außerdem wollen wir flexibel bleiben. Warum sollten wir eine langlaufende Anleihe für Mitte Mai ankündigen, wenn das Umfeld im Juni viel besser ist?

Warum kaufen Asiaten weniger?

Bei unserer letzten Bond-Emission waren europäische Anleger sehr stark vertreten, doch das ist nicht repräsentativ. Die EFSF hat eine starke Investorenbasis in Asien, aber die Lage in der Euro-Zone ist noch unsicher. Die Staaten haben Reformen begonnen. Die Investoren wollen nun sehen, dass sie sie durchziehen.

Wie viel Geduld werden diese Investoren noch mit Europa haben?

Asien braucht eine stabile Euro-Zone, sie ist ein zentraler Absatzmarkt, und der Euro bietet eine Alternative zum Dollar. Wir fürchten nicht, dass sich die Asiaten abwenden. Was wir hören, ist: „Macht mehr, macht schneller.“ Die Grundstimmung ist positiv.

Portugals Renditen ziehen an. Braucht das Land ein zweites Hilfspaket?

Das steht derzeit nicht zur Debatte, das Land ist auf einem guten Weg.

Können wir in Zukunft mit mehr langlaufenden EFSF-Anleihen rechnen?

Die EFSF hat ein Interesse an langlaufenden Geschäften, wir können bis auf 30 Jahre Laufzeit hochgehen. Nach den Griechenlandverhandlungen können wir den Investoren vorschlagen, über zehn Jahre hinauszugehen.

Wie groß ist das Interesse der Privatanleger an EFSF-Anleihen?

Mir wird viel von Transaktionen berichtet, die sich nur auf einige Hunderttausend Euro belaufen. Das zeigt das rege Interesse von kleinen Banken, Unternehmen und Privatanlegern.

Wann wird die Stimmung an den Anleihemärkten nachhaltig drehen?

Das läuft doch schon. Die Renditen für Italien und Spanien sind gesunken, davon hat auch die EFSF profitiert. Dazu haben die Reformansätze und die EZB mit ihrer Liquiditätsspritze an die Banken beigetragen.