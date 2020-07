Conte-Besuch in Berlin Italiens Premier setzt im Kampf um EU-Milliarden auf Merkels Unterstützung

Noch ist nicht abzusehen, ob den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel am Freitag und Samstag der Durchbruch gelingt. Aber der Reigen an bilateralen Treffen in diesen Tagen soll dafür sorgen, dass sich die Positionen annähern zwischen den Ländern, die auf umfassende Hilfe hoffen, und jenen Ländern, die Milliardenausgaben in unbekannter Höhe skeptisch sehen. Am Freitag hieß es aus dem Umfeld Contes, der Niederländer Rutte habe im Gespräch eine weniger harte Linie vertreten. Aber die Zweifel bleiben. Am Wochenende dann unterstrich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen Land wie die Niederlande zu den „sparsamen vier“ Ländern gehört, die EU könne nicht planlos Schulden aufnehmen. „Wir sollten uns nicht mit immer höheren Zahlen überbieten, sondern sicherstellen, dass die Hilfen richtig investiert werden“, sagte der Christdemokrat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.