Corona-Betrug So viel weniger anfällig sind unsere Nachbarländer für Pandemie-Betrüger

Fehlende demokratische Mitsprache an den krisenbedingten Entscheidungen der Regierung sind aber auch in der Schweiz ein Thema. Das Covid-Gesetz, das im September 2020 in Kraft getreten ist, kommt an diesem Sonntag auf den Prüfstand der Bürger. In einem Volksentscheid stimmen sie darüber ab, ob das Gesetz korrekt entstanden ist oder – wie es die Initiatoren des Begehrens empfinden – am Volk vorbei. Der Bundesrat hatte vor einem Jahr Finanzhilfen per Notrecht eingeführt, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu schützen, und diese Finanzhilfen später in das Covid-Gesetz überführt. Die Chancen, es nachträglich zu kippen, stehen schlecht. Fast zwei Drittel der Schweizer stimmen einer Umfrage zufolge dem Gesetz zu.