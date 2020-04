An diesem Dienstag soll gelingen, was vor zwei Wochen scheiterte: Die Finanzminister der Eurozone wollen eine gemeinsame Antwort auf die Corona-Krise finden. Drei Elemente soll das Paket mit einem Volumen von bis zu 540 Milliarden enthalten:

- Der Euro-Rettungsschirm ESM soll eine vorsorgliche Kreditlinie zur Verfügung stellen von bis zu 240 Milliarden Euro.

- Die Europäische Investitionsbank EIB wird für Unternehmenskredite bürgen, so dass ein Kreditvolumen von bis zu 200 Milliarden Euro bereit stehen wird.

- Die EU-Kommission wird darüber hinaus bis zu 100 Milliarden Euro an Darlehen vorsehen, damit Mitgliedsstaaten die Kosten der Kurzarbeit abdecken könnten.